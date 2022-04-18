Прямые дебаты с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, баллотирующегося на второй срок, и его соперницы Марин Ле Пен, которые пройдут в телеэфире 20 апреля, могут предопределить исход выборов главы Пятой республики. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

«Такая телевизионная дуэль кандидатов — традиция Пятой республики. Поэтому многое решится вечером 20 апреля», — заметил он.

По мнению собеседника агентства, близящаяся к завершению избирательная кампания «не принесла на этот раз каких-либо открытий». «Во втором туре мы увидим фактически ту же самую дуэль, что и пять лет назад, — Ле Пен против Макрона, — отметил он. — Разница заключается в том, что если пять лет назад избиратели голосовали за одного из кандидатов, то сейчас — против одного из них».

Как считает парламентарий, «в этой кампании тем не менее все может произойти». «Макрон является фаворитом, но результат отнюдь не предрешен. И для него, и для Ле Пен от предстоящего разговора в прямом эфире будет зависеть очень многое», — заметил собеседник агентства.