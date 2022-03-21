Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc., сообщает «Интерфакс».

По информации корреспондента информагентства, решение суда вступило в силу немедленно.

Мессенджера WhatsApp данные меры не коснутся, пояснила судья.

В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.