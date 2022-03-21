Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности компании Meta Platforms Inc., сообщает «Интерфакс».
По информации корреспондента информагентства, решение суда вступило в силу немедленно.
Мессенджера WhatsApp данные меры не коснутся, пояснила судья.
В Генпрокуратуре пояснили, что использование соцсетей компании (Facebook и Instagram) не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.
По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийству российских военных.