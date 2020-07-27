Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам

Ссора женщин в марте в супермаркете Woolworths была запечатлена на видео, ролик набрал несколько миллионов просмотров. На кадрах видны две женщины — Мериам и Трейза Бебави, тележка которых полностью заполнена упаковками туалетной бумаги, третья женщина сочла это несправедливым и попыталась забрать у посетительниц одну упаковку бумаги, что сильно возмутило семью Бебави. После этого между женщинами завязалась драка, приехала полиция.

Хотя предстатели семьи Бебави утверждали, что мать и дочь использовали свое право на самооборону, судья заявил, что Мериам «взяла закон в свои руки». «Действия Мериам и Трейзы Бебави привели к тому, что завязалась драка», — признал суд. Отмечается, что женщинам удалось избежать тюремного заключения и штрафа, их приговорили к условному сроку. Бебави уже подали апелляцию, она будет рассмотрена в окружном суде 14 августа. На фоне паники из-за коронавируса жители Австралии начали массово скупать туалетную бумагу, консервы и медикаменты. Чтобы избежать подобных инцидентов, крупные австралийские сети супермаркетов установили для покупателей лимит в одну упаковку туалетной бумаги.