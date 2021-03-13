Суд Украины арестовал $3 млн на счете бывшего топ-менеджера Приватбанка Яценко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Украине наложила арест на депозитный счет, принадлежащий бывшему первому заместителю главы правления Приватбанка Владимиру Яценко, который является фигурантом уголовного дела о растрате более 136,9 млн гривен (около $5 млн). Об этом сообщило в субботу украинское издание «Левый берег».

«Суд принял решение наложить арест на $3 млн Яценко на депозитном счете в Monobank», — говорится в сообщении. Кроме того, суд арестовал на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих гражданской жене Яценко Евгении Кривенко — ООО «Финтех Бэнд», ООО «Эстейт Сити» и ООО «Эйси ДиСи Процессинг».

В Центре противодействия коррупции уточнили, что это решение дополняет принятое ранее постановление суда об аресте восьми жилых домов, двух квартир, гаража, 20 земельных участков, шести автомобилей и другого имущества.