Федеральный суд США обязал Иран выплатить денежную компенсацию в размере $38,4 млн семье иранского оппозиционного журналиста Сиамака Пурзанда, погибшего в Тегеране в 2011 году, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

«Истцы вправе претендовать на компенсацию за моральный ущерб, причиненный в результате задержания и пыток Сиамака», — заявил федеральный судья. «Моральный ущерб истцов определенно является следствием действий Ирана», — добавил он.

По данным агентства, журналист провел 11 лет в заключении и под домашним арестом по обвинению в шпионаже и содействии коррупции. Предположительноко, причиной смерти Пурзанда стало самоубийство, однако члены его семьи настаивают на версии о том, что его убили власти Ирана.

Судья не нашел доказательств непосредственной причастности властей Ирана к смерти Пурзанда, однако подтвердил факт «ужасающего обращения» с погибшим.