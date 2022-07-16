Верховный суд Швеции приостановил экстрадицию в Турцию одного из главарей возглавляемой Фетуллахом Гюленом террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ). Об этом пишет газета Dagens Juridik.

Речь идет о 48-летнем «имаме» (имя не раскрывается — ред.) сторонников преступной организации Гюлена по Афганистану, получившем в 2018 году вид на жительство и разрешение на работу в Швеции. Данное лицо активно использовало программу bylock, которой пользуются члены FETÖ для обмена зашифрованными сообщениями.

Однако по версии судебных органов Швеции, использование программы bylock и симпатия к кровавой организации Гюлена «не являются составом преступления в Швеции», в связи с чем процесс выдачи Турции был приостановлен.

Тем временем, глава МИД Швеции Анн Линде в интервью информагентству TT заявила, что в Стокгольме надеются получить одобрение Анкары на членство скандинавской страны в НАТО — причем еще до нового года, «однако не уверены в этом».

Министр сообщила, что с 2019 года из Анкары в Стокгольм поступило в целом 16 запросов по выдаче лиц, подозреваемых в преступной деятельности. Девять из них не выдали по причине отсутствия в Швеции, четверых Верховный суд королевства решил не выдавать, трое — переданы Анкаре. (Анадолу)