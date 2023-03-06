Мосгорсуд продлил арест публицисту и оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе по обвинению в госизмене до 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

6 марта началось заседание по делу. Оно проходит в закрытом режиме. Следующее заседание по этому делу пройдет 15 марта.

Ранее Кара-Мурза сообщил о том, что ему запрещают разговаривать по телефону со своими детьми.

По словам Кара-Мурзы, он не разговаривал с детьми с момента своего задержания в апреле прошлого года.

Оппозиционер сослался на документ одного из следователей, в котором сказано, что беседы с детьми могут «представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству» и выразил недоумение по этому поводу.

До этого ему было предъявлено несколько обвинений, которые объединили в одно общее дело. По данным следствия, российский политик в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти», сообщил «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженными силами РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на территории Украины.