Суд Пенсильвании отказался признать недействительными почтовые бюллетени

Суд американского штата Пенсильвания прекратил производство по иску республиканцев с требованием признать недействительными бюллетени, которые прислали по почте. Об этом сообщает CBC.

В своем иске республиканцы требовали чтобы примерно 2,5 млн бюллетеней, которые были присланы по почте, не учитывали при подсчете голосов.

Ранее юрконсультант предвыборного штаба политика Трампа сообщил, что адвокаты действующего президента намерены обратиться в Верховный суд для обжалования решения суда Пенсильвании по прошедшим выборам. (Газета.Ру)