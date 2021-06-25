Судья Питер Кэхилл отказал в проведении повторного процесса по делу экс-полицейского Дерека Шовина, ранее признанного присяжными виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Как сообщает телекомпания CNN, соответствующее решение он принял в ночь на пятницу.

«Защита не смогла продемонстрировать, что суд допустил злоупотребления или ошибки, в результате которых ответчик был ограничен в своих конституционных правах на справедливое разбирательство», — приводит телекомпания выдержки из решения судьи.

Принятое судьей решение означает, что срок наказания Шовину будет определен в 22:30 по бакинскому времени. Прокуратура просит дать ему 30 лет лишения свободы. (ТАСС)