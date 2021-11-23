Киностудия MRС, снимавшая сериал «Карточный домик», выиграла суд против американского актера Кевина Спейси за нарушение условий контракта. Об этом сообщает Fox News.

По утверждению кинокомпании, нарушение условий контракта привело к тому, что киностудии пришлось свернуть съемки нескольких эпизодов «Карточного домика», в которых снимался Спейси. Спустя время его уволили, а центральное место в сериале заняла актриса Робин Райт. Это повлияло на то, что в сюжет нового сезона пришлось вносить изменения, а количество серий сократить с 13 до 8. По словам представителей MRC, это повлекло за собой дополнительные финансовые издержки.

В публикации утверждается, что Спейси попытался оспорить иск и заявил, что обвинения в домогательствах и неподобающем поведении не давали оснований для расторжения с ним контракта. Суд отклонил апелляционную жалобу актера.

Ранее суд отклонил все претензии одного из двух мужчин, подавших иски против американского актера Кевина Спейси в рамках дела о сексуальных домогательствам, поскольку тот отказался публично раскрыть свою личность.