Суд обязал голливудского актёра Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальных домогательствах, выплатить примерно 31 миллион долларов студии MRC, задействованной в создании популярного сериала «Карточный домик».

Решение было принято ещё в прошлом году, но известно о нём стало лишь на днях после того, как адвокаты Media Rights Capital (MRC) подали в суд бумаги, связанные с иском.

Студия оформила иск в 2019 году, пытаясь возместить убытки на миллионы долларов из-за скандала вокруг Спейси, которому юристы MRC указали на нарушение условий контракта.

Начиная с 2017 года в адрес актёра было выдвинуто несколько обвинений в сексуальных домогательствах, приставании к молодым коллегам, грубых комментариях и создании токсичной рабочей атмосферы, что сам Спейси отрицает. MRC и Netflix в результате отстранили актёра от дальнейшего участия в «Карточном домике», в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.

На слушаниях, инициированных Media Rights Capital, представители обеих сторон заслушали показания более 20 человек в ходе 8-дневного конфиденциального разбирательства в феврале прошлого года. Итоговое решение было вынесено спустя пять месяцев и оставалось без огласки. (svoboda.org)