Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили назначил очередной судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обвиняемым в растрате госсредств на сумму более $2,7 млн, на 2 декабря. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Дмитрий Садзаглишвили.

«Очередное судебное заседание по делу о растрате госсредств судья назначил на 2 декабря. Мы по-прежнему не знаем, доставит ли Специальная пенитенциарная служба Саакашвили в суд», — сказал Садзаглишвили.

Как отметил адвокат, судья отказался проводить судебные процессы над его подзащитным по этому делу в тюрьме, вопреки предложению Минюста. «Вам известно, что Специальная пенитенциарная служба не доставила Михаила Саакашвили в суд. Было предложено проводить судебные заседания в тюрьме или дистанционно. Сегодня судья обсудил этот вопрос, сказав однозначно, что он не собирается проводить процессы в тюрьме», — сказал Садзаглишвили. Он также добавил, что вопрос проведения дистанционных судебных процессов пока остается открытым.

В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось заседание по делу о растрате госсредств в размере более $2,7 млн, в котором фигурируют Саакашвили и бывший начальник его охраны, депутат парламента Теймураз Джанашия. За несколько минут до начала процесса Специальная пенитенциарная служба Минюста заявила о своем отказе доставлять Саакашвили в зал суда, руководствуясь соображениями безопасности и опасениями ухудшения состояния его здоровья.