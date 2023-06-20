Тбилисский городской суд на неопределенный срок отложил заседание по делу о событиях ноября 2007 года в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ожидалось, что Саакашвили впервые за долгое время лично выступит на процессе. Заключенный экс-президент, который уже более года проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамед», на прошлой неделе объявил, что планирует активно включиться в грузинскую политику.

По словам адвоката экс-президента Шоты Тутберидзе, причиной переноса сегодняшнего заседания стало отсутствие в коллегии одного из трех судей. 65-летняя судья Лия Оркодашвили ушла в отставку, а новая коллегия по делу «7 ноября» еще не сформирована, поясняет грузинская служба Радио Свобода.

Сам Саакашвили уверен, что по указу властей заседание перенесли «минимум до осени». Политик полагает, что в правящей «Грузинской мечте» боятся его появления на публике.

«Сегодня люди увидели бы, что, несмотря на тяжелое физическое состояние, мой дух не сломлен, и я силен еще более, чем когда-либо, что сокрушило бы их пропаганду», – говорится в обращении Саакашвили, опубликованном сегодня на его странице в «Фейсбуке».

7 ноября 2007 года в Тбилиси были жестко подавлены акции протеста оппозиции и в здание телеканала “Имеди” вошел спецназ. В связи с теми событиями Саакашвили обвиняется в превышении должностных полномочий – наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В стадии рассмотрения, кроме дела о событиях ноября 2007 года, также дело о растрате бюджетных средств и о незаконном пересечении границы во время возвращения в Грузию осенью 2021 года.

«Они специально выбрали т.н. «7 ноября», а не «пиджаки» или дело о пересечении границы, поскольку считают, что с точки зрения пиара, для шума на своих российских каналах, оно было бы более выигрышным, но и этого не посмели», – подчеркнул экс-президент в своем обращении.

В настоящее время Саакашвили отбывает шестилетний срок по делу о помиловании осужденных в гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии. (newsgeorgia.ge)