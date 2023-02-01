В Басманном суде Москвы завершился судебный процесс по уголовному делу журналиста Александра Невзорова.

Как сообщает ТАСС, суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы, признав виновным в распространении дезинформации о российской армии.

На вчерашнем процессе прокурор запросил для Невзорова 9 лет заочного ареста.

Отметим, судебный процесс прошел без участия обвиняемого лица.

В апреле прошлого года Невзоров был объявлен в международный розыск, в мае суд вынес решение о заочном аресте в его отношении.