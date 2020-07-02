Суд Лондона лишил режим Мадуро доступа к золоту на $1 млрд

Лондонский суд признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны, передает агентство PA.

Таким образом суд лишил правительство действующего лидера Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о золотых слитках на сумму более $1 млрд.

«Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы», — заявила судья Найджел Тир.

По информации агентства, адвокаты, представляющие интересы правительства Венесуэлы, решили оспорить данное решение суда.