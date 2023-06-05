Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении матери погибшего военного Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (Мартиросян) с ареста на домашний арест. Она обвиняется в организации похищения сына армянского премьера, и находится под арестом с 20 мая.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил ее адвокат Георги Меликян.

«Запоздавшее правосудие, судья Апелляционного суда Григорий Ованнисян изменил меру пресечения Акопян», — написал он.

Напомним, 17 мая, после того, как на основании заявления Ашота Пашиняна – сына премьера Никола Пашиняна – СК возбудил уголовное дело по статье «похищение человека», Гаяне Акопян задержали.

По версии следствия, члены организации «Зов сыновей» заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль.

В самой организации «Зов сыновей» обвинение в похищении опровергли. По их версии, Пашинян-младший по своей воле сел в машину матери погибшего солдата и согласился поехать на военное кладбище «Ераблур» в Ереване, но по дороге выпрыгнул из машины.