Суд Боливии выявил проблемы в заявках на выборы Моралеса и Арсе

Высший избирательный суд Боливии (TSE) опубликовал списки кандидатов на всеобщих выборах 3 мая, заявки которых не соответствуют формальным требованиям и должны быть дополнены в течение 48 часов, среди них — кандидат в президенты от Движения к социализму MAS Луис Арсе и экс-президент Боливии Эво Моралес.
«TSE в установленный срок рассмотрел кандидатуры на всеобщие выборы 2020, анализ заявок от партий опубликован на сайте суда», — говорится в сообщении избирательного органа в Twitter. Согласно документам суда, формальным требованиям для регистрации кандидатами среди прочих не соответствуют экс-министр экономики Луис Арсе, баллотирующийся на пост президента страны от MAS, а также лидер движения, экс-президент Эво Моралес, который намерен стать сенатором от региона Кочабамба.
Для кандидатуры Арсе не выполнено требование №9 из официального перечня, которое включает четыре пункта — заключение о конституциональном соответствии, военный билет, знание двух официальных языков и постоянное проживание на территории страны. В случае с Моралесом помимо этого пункта также не предоставлены оригинал свидетельства о рождении и биометрическое удостоверение личности.