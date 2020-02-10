Суд Боливии выявил проблемы в заявках на выборы Моралеса и Арсе

Чтобы принять участие в выборах, всем кандидатам из списка до среды, 12 февраля, необходимо устранить нарушения и представить нужные документы. Ранее Эво Моралес заявлял в Twitter о краже документов, связывая это с предстоящим процессом регистрации в качестве кандидата. По его словам, у него украли военный билет. Он отмечал, что предоставлял все документы шесть раз с 1997 по 2019 годы и допускался к выборам без замечаний.(РИА Новости)