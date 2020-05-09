Суд арестовал бывшего замминистра культуры и начальника службы

Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа об аресте бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова и бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Шахина Абдуллаева было принято решение избрать в отношении обоих меру пресечения в виде 4 месяцев ареста.

Отметим, что 8 мая сотрудники Государственной службы безопасности в ходе операции в Министерстве культуры задержали Р.Байрамова и З.Султанова.

9 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении обоих лиц от занимаемой должности.