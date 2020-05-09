Суд арестовал бывшего замминистра культуры и начальника службы

Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа об аресте бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова и бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Шахина Абдуллаева было принято решение избрать в отношении обоих меру пресечения в виде 4 месяцев ареста.

Отметим, что мая сотрудники Государственной службы безопасности в ходе операции в Министерстве культуры задержали Р.Байрамова и З.Султанова.

мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении обоих лиц от занимаемой должности.

| 2020-05-09T20:24:11+00:00 9 мая 2020, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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