Австралия и Франция сумели урегулировать спор из-за поставок подводных лодок, который осенью прошлого года серьезно испортил отношения этих двух стран, входящих в НАТО. Австралийские власти согласились выплатить 555 млн евро французскому концерну Naval Group в качестве компенсации за разрыв контракта с Парижем на строительство субмарин.

В сентябре 2021 года Австралия неожиданно объявила, что отказывается от соглашения с французской стороной, в рамках которого Франция должна была получить 12 подлодок на сумму 36,5 млрд долларов.