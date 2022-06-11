Австралия и Франция сумели урегулировать спор из-за поставок подводных лодок, который осенью прошлого года серьезно испортил отношения этих двух стран, входящих в НАТО. Австралийские власти согласились выплатить 555 млн евро французскому концерну Naval Group в качестве компенсации за разрыв контракта с Парижем на строительство субмарин.
В сентябре 2021 года Австралия неожиданно объявила, что отказывается от соглашения с французской стороной, в рамках которого Франция должна была получить 12 подлодок на сумму 36,5 млрд долларов.
Париж был разгневан таким шагом, отозвал для консультаций своих послов из Канберры и Вашингтона и назвал действия австралийских властей «ножом в спину» (bbc.com).