Бывший командующий сепаратистами Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на успешные удары Вооруженных сил Украины в городе Херсон и области по позициям россиян. Об этом он пишет в своем Telegram.

По словам Гиркина, секрет успехов украинской армии заключается в применении реактивной артиллерии HIMARS.

«На Херсонском фронте противник за ночь вновь обстрелял «хаймерсами» плотину Новокаховской ГЭС и объекты в Херсоне. Отмечены неоднократные обстрелы «пакетами» этих ракет наших передовых линейных частей. Как отмечают корреспонденты — «видимо, ракет много — не экономят, уже и по пехоте бьют», — пишет Гиркин.

Отметим, что ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на юге страны.