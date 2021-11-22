Внешнеполитическое положение России нельзя назвать хорошим или удовлетворительным. Со всех сторон идут сообщения о провалах и неуспехах. Какие-то шаги, предпринятые с целью давления на соседей ближних и дальних, при всей их кажущейся выигрышности, оказываются либо пустым надуванием щек, либо полным фиаско.

Нам уже приходилось писать, что скоротечный конфликт на границе Армении и Азербайджана ничего выигрышного российской дипломатии не принес. Ереван вынужден пойти на прямые переговоры с Баку, и Россия будет за ними наблюдать издалека.

Тюркский совет, переименованный в Организацию тюркских государств, вызвал довольно сильное недовольство Москвы. Добавим один очень неприятный для Кремля факт. Европейское государство Венгрия имеет статус наблюдателя в этой организации и участвует в ее работе.

До недавнего времени Будапешт имел стойкую репутацию московского клиента. Он даже получил на выгодных условиях газ от Газпрома, поставляемый по Турецкому потоку. И вот такая благодарность.

Более того, Венгрия поддержала Турцию и Азербайджан, в том числе и позицию Анкары по Сирии. Без особого надрыва, но Будапешт выступает против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Венгрия и Австрия изменяют свои позиции, и Москва теряет своих последних клиентов в ЕС. Последствия понятны.

Провал последовал в искусственном кризисе с мигрантами на границах Беларуси с Литвой и Польшей. Неутешительными оказались результаты телефонных разговоров Лукашенко и Меркель. По большому счету непризнаваемый Европой белорусский лидер ничего не получил, кроме туманного обещания немецкого исполняющей обязанности канцлера провести переговоры с коллегами по ЕС. Ни признания, ни снятия санкций, ни даже хоть какого-то финансирования на мигрантов получить не удалось. Теперь многие мигранты говорят, что готовы остаться в Беларуси, но готова ли на это власть, которая их туда привезла для совершенно других целей. Вопрос не такой праздный, как кому-то кажется. Местное население относится к мигрантам недружественно, а среди последних, особенно курдов, достаточно много тех, кто недавно держал в руках оружие.

Цель — спровоцировать на границах Европы конфликт и тем самым растянуть ее силы, создать условия для разобщения стран ЕС и ослабить этот союз, а заодно и НАТО, оказалась недостижимой. Теперь не только Минску, но и Москве нужно срочно решать, как выйти из такой ситуации с наименьшими потерями и сохранением лица. Просто не будет и это уже все понимают.

Не будем подробно описывать провал России на украинском направлении. Даже концентрация российских войск на украинской границе никого не испугала, но способствовала определенной консолидации западных государств. От США и Великобритании до Германии, Франции и Швеции.

Новая коалиция в германском бундестаге перешла к завершающему этапу переговоров и начала распределение министерских портфелей. Уже очевидно, что министром иностранных дел станет Анналена Бербок, лидер партии зеленых, а ее негативное отношение к России и Путину хорошо известно. Сдвиг важнейшего европейского государства на более твердые позиции в отношении России фактически означают, что в Европе никто Путина не поддержит и времена политики Putin versteher (Путин понимает) проходят.

Все это требовало какого-то объяснения и новых целеуказаний не только дипломатам, но и высшему бюрократическому аппарату. Вот почему российский президент принял участие в работе расширенной коллегии МИД.

Нельзя сказать, что в своем выступлении Путин сказал что-то совсем новое. По большей части оно состояло из перечня обид и упреков в отношении западных партнеров. Они не понимают и не желают учитывать интересы России.

Как и следовало ожидать, особое раздражение у российского президента вызывает ситуация вокруг Украины и в Черном море. Россия предполагала превратить его в собственное озеро и тем самым угрожать прибрежным странам своим Черноморским флотом. Однако по мере усиления военного давления на Украину США и Великобритания направили туда свои корабли, каждый из которых сильнее всего российского флота в регионе.

Путин, а до него министры иностранных дел и обороны не скрывали раздражения присутствием кораблей и самолетов США и Великобритании. Один проход эсминца Defender вблизи Крыма в июне вызвал панику в московских высших коридорах власти.

Путин в своем выступлении фиксирует, что, с его точки зрения, Альянс в Черном море вышел за красные линии, которые он же и провел. Здесь содержится, конечно, некоторая угроза и намерение что-то предпринимать. Проблема в том, что возможности у него весьма ограниченные. Дело не в количестве кораблей и вертолетов стран НАТО в Черном море. Авианосная ударная группа (АУГ) 6 флота США из Мраморного и Эгейского морей в состоянии нанести очень серьезные удары по всему сборищу старых кораблей называемых Черноморским флотом.

Это обстоятельство, как и все возрастающая военно-техническая поддержка Украины буквально выводит кремлевского правителя из себя. Намерение Великобритании направить своих спецназовцев в Украину в случае угрозы вторжения и подобные высказывания в Париже значительно девальвируют угрозы исходящие от концентрации российских войск на украинских границах.

Дело не в количестве британских военных. Достаточно одного их столкновения с российскими, чтобы пришел в действие механизм 5 статьи Североатлантического договора. Запад явно стал на сторону Украины и готов в такой поддержке пойти достаточно далеко. Похоже, что в Москве такой поворот не предвидели.

Поэтому придуман так называемый асимметричный ответ.

Для начала несколько удивительный пассаж о необходимости каких-то гарантий безопасности России. Имея такую по московским рассказам могучую армию, флот, авиацию, зачем еще какие-то гарантии. Какие гарантии Кремль считает достаточными и кто их должен давать?

Возникает впечатление, что Москва под видом гарантий требует для себя свободы рук по периферии своих границ. Конечно в государствах, когда-то входивших в СССР. На данный момент на подобное нет смысла рассчитывать и поэтому Путин создает, причем открыто, точки напряжения в сопредельных странах.

«Известное напряжение там (на Западе — авт.) все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт… Партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о «красных линиях».

В качестве примера пересечения красных линий Путин назвал поставки Украине «летального современного вооружения» и проведение «провокационных военных маневров в Черном море».

Второе направление российской политики состоит в создании конфликтов и хаоса в сопредельных государствах.

В пользу этой версии говорит новая статься Суркова «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» на его портале «Актуальные комментарии».

На этот раз бывший чиновник ударился в перенос физических понятий, в частности энтропии, на социальные проблемы и государственное устройство.

Теоретическое обоснование сводится к двум тезисам.

Во-первых, устойчивые государства, к ним Сурков относит Россию, должны для сохранения стабильности экспортировать собственную социальную энтропию куда-нибудь, например, к соседям. Другими словами, создавать в их странах состояние хаоса (по-научному увеличивать в них энтропию).

Во-вторых, возрастание собственной энтропии или хаоса преодолевается внешней экспансией. Расширением границ, если хотите, собиранием земель, возвращением территориальных подарков большевиков и т.д.

«На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия».

Об этом Путин и говорил на коллегии только в терминах, так называемых красных линий. Тем самым реализуется стратегия напряженности и повышения ставок в очень опасной игре, хотя здесь присутствует элемент блефа.

Готов ли Путин пойти на кардинальное обострение и начать войну с Украиной, покажет ближайшее будущее.