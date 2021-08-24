Турция планирует к 2025 году довести долю производства с привлечением искусственного интеллекта до 5 процентов ВВП страны. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, во вторник заявил глава Управления цифровой трансформации Али Таха Коч на презентации первой Национальной стратегии искусственного интеллекта Турции.

Первая пятилетняя Национальная стратегия искусственного интеллекта, которая определит основные направления технологического развития Турции, была представлена общественности в Долине информационных технологий в северо-западной провинции Коджаэли.

«Для того чтобы добиться технологической трансформации, необходимо более эффективно использовать искусственный интеллект во всех сферах экономики и общественной жизни», — подчеркнул Коч.

По его словам, стратегия разработана в соответствии с 11-м пятилетним Планом экономического развития Турции.

«В предстоящие 10 лет до 14 процентов глобального ВВП будет обеспечиваться за счет технологий искусственного интеллекта. Это не выбор стран, а незаменимый инструмент развития. Турция стремится превратиться из страны, импортирующей технологии, в производителя и экспортера», — подчеркнул Коч.

Он акцентировал внимание на том, что стратегия была подготовлена с учетом мнения экспертов и экономистов.