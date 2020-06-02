Страны СНГ разработают план действий по борьбе с инфекциями

1 июня в режиме видеоконференции состоялось третье в текущем году заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ) от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, посвящённое вопросам борьбы с распространением коронавируса СOVID-19, сообщает официальный сайт Федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В совещании приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ. Обсуждались шаги по выполнению решений прошедшего 29 мая заседания Совета глав правительств СНГ, в частности о разработке среднесрочного плана совместных действий государств–участников СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней. Проект документа, предусматривающего наращивание коллективного потенциала по борьбе с эпидемиями, будет подготовлен Роспотребнадзором и направлен партнёрам.

В ходе видеоконференции также рассмотрен комплекс реализуемых противоэпидемических мероприятий в странах СНГ, направленных на дальнейшее снижение темпов распространение инфекции.

Отмечено, что эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 на евразийском пространстве удалось стабилизировать, в том числе благодаря оказываемой странами СНГ взаимной помощи. (report)