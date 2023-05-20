Лидеры государств «Большой семерки» (G7) призвали Иран перестать поддерживать Российскую Федерацию в конфликте с Украиной. Об этом сообщается в коммюнике по итогам саммита.

В документе отмечается, что Иран призвали прекратить передавать вооруженные БПЛА российской стороне.

Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся дестабилизирующей деятельностью Ирана, включая передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН.