Стороны конфликта в Йемене согласились об обмене 1,4 тыс. пленных

Стороны межйеменского конфликта достигли соглашения об обмене 1,4 тыс. пленных. Об этом, как передал новостной портал Al Masirah, сообщил глава делегации мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на переговорах в Иордании Мухаммед Абдель Салям.

По его словам, на встрече в столице Иордании с делегацией правительства Йемена «была достигнута договоренность об обмене 1,4 тыс. пленных» в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране. Он добавил, что переговоры в иорданской столице проходили под эгидой ООН.

Как отметил Абдель Салям, среди тех, кто будет освобожден по достигнутому в Аммане соглашению, «граждане Судана и подданные Саудовской Аравии».

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс подтвердил достижение соглашения между противоборствующими йеменскими сторонами. Он указал, что «обмен пленными и удерживаемыми лицами будет проходить поэтапно». Он, однако, не указал, сколько конкретно предполагается этапов обмена и не назвал сроки завершения этого процесса. Гриффитс обратился к йеменского правительству и руководству «Ансар Аллах» с просьбой неукоснительно соблюдать договоренности, которые были достигнуты в Иордании.(ТАСС)