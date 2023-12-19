Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не показал ни одного результата в вопросе обмена пленных между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, обмен пленными достаточно сложный вопрос, особенно если это касается пленных в Крыму. Однако он напомнил, что Эрдоган обещал помочь в этом вопросе.

«Что касается крымчан. Сложная история. Здесь не за что поблагодарить международные организации, они ничего сделать не смогли. Я много работал над этим вопросом с Эрдоганом. Пока результат уважаемый президент Эрдоган не показал относительно всех пленных, которые были на территории Крыма», – сказал Зеленский.

Напомним, еще в 2021 году Эрдоган заявлял о своем желании стать посредником между Украиной и Россией по вопросам Крыма. По его словам, турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

«Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно по крымским татарам. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным», — заявил тогда он.