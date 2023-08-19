Чиновники из окружения смещенного президента Нигера Мохамеда Базума просили в конце июля французские власти применить военную силу для прекращения военного путча, предпринятого армейским руководством, сообщила газета Le Monde, передает Интерфакс.

«Le Monde имеет основания подтвердить, что просьба о вмешательстве была адресована присутствующим в Ниамее французам (военному контингенту) в часы, последовавшие за государственным переворотом, совершенным начальником президентской гвардии, и что этот запрос был серьезно рассмотрен», — пишет в субботу парижское издание.

Это, по данным газеты, подтверждает один из приближенных президента Базума, который сообщил: «Когда мы поняли в первые часы, что речь действительно шла о государственном перевороте, исполняющий обязанности премьер-министра (Ассуми) Массауду запросил совершенно нормальным порядком поддержки Франции».

Франция, по словам пожелавшего остаться неназванным чиновника, «потребовала письменного разрешения» на подобные действия.

О таком обращении к Франции представителей свергнутой власти объявили и мятежники в ночь на 31 июля. Официальный представитель военного режима в зачитанном по телевидению коммюнике сообщил, что «в соответствии со своей линией поведения, направленной на поиск путей и средств военного вмешательства в Нигере, Франция при содействии некоторых нигерцев провела встречу в штаб-квартире Национальной гвардии Нигера, чтобы получить необходимые политические и военные разрешения».

Во время этой встречи, сказал представитель путчистов, Массауду подписал документ, «разрешающий французскому партнеру нанести удары в президентском дворце с целью освободить президента». Текст якобы был согласован с генштабом вооруженных сил.

Однако, по сведениям Le Monde, с проведением операции силами французских военных не согласился сам президент Базум. Кроме того, в дальнейшем генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов президентской гвардии.