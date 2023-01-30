Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит крупнейшее с момента начала войны наступление. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Южную Корею, стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. Мы не видим никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил свою общую цель, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину», — сказал Столтенберг. (Газета.Ру)