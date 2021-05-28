Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Такую версию он изложил в пятницу в интервью телеканалу Sky News.

«Мы знаем о тесных отношениях России и Беларуси, в связи с чем сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией», — утверждал Столтенберг, находясь на борту британского авианосца Queen Elizabeth. Флагман британского флота принимает участие в учениях НАТО.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы». (ТАСС)