Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум и теперь Анкара готова поддержать вступление этих стран в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал генсек НАТО, Турция и Швеция подписали соглашение, который затрагивает важные для турецкой стороны вопросы, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.

«Я рад объявить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Швеции и Финляндии к присоединению к НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, то, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс вступления в истории.

Он также добавил, что лидеры стран НАТО 29 июня примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса, а после этого начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц.