Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — сказала она.

Столтенберг занимает пост генерального секретаря почти девять лет. Он уже трижды продлевал полномочия.

Вместе с тем в конце января газета Politico написала, что Столтенберг хотел бы остаться на своем посту.