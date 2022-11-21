НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов из-за помощи Украине, поэтому необходимо нарастить их производство. Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает CBC.

Он подчеркнул, что члены альянса должны готовиться к «долгому пути» в Украине. НАТО необходимо активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. По этой причине организация должна нарастить производство оружия и боеприпасов.

Йенс Столтенберг также сказал, что страны альянса должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Запад может платить высокими ценами на энергоносители и другими экономическими последствиями.

«Мы должны помнить: цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью – каждый день, и мы обязаны их поддерживать», – сказал генсек НАТО.