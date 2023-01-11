Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщил в «Twitter» Дмитрий Кулеба.

«Во время телефонного разговора я поблагодарил генсека НАТО Столтенберга за поддержку, оказанную им Украине в 2022 году, и призвал его продолжать эту поддержку. Мы также обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе. Я проинформировал генсека о последней ситуации на фронте и подчеркнул важность предоставления Украине танков западного производства», — отметил Кулеба.