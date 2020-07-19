Столкновение на границе было инициативой выпускника академии Генштаба РФ

15 июля редактор крайне националистического армянского издания Voskanapat Грант Мелик-Шахназарян сделал примечательное заявление. Так, в материале на своем сайте он обвинил премьера Пашиняна в том, что он поставил под сомнение необходимость обстрела УАЗа ВС Азербайджана 12 июля, из-за чего и обострилась ситуация.

«Начнем с заседания правительства и прозвучавшего там заявления премьер-министра Пашиняна, а затем постановки вопросов, адресованных министру обороны Давиду Тонояну. Вы там услышали что-нибудь серьезное о предотвращении войны? Слово, программу, план действий? Что было на заседании правительства, кроме премьерской критики в адрес министра обороны в том, что, возможно, целью азербайджанцев был не захват позиции, а возвращение потерянной машины? Maразм», — возмущен Шахназарян.

«Вчера (14 июля) министр обороны РА говорил, как предотвращают войну: улучшая свои позиции, жестко карая врага и разговаривая языком ультиматумов», — продолжает он и обвиняет политическое руководство страны в том, что оно этого не желает.

Шахназарян коснулся очень важного момента, который косвенно подтверждает связь Тонояна с третьей силой, заинтересованной в оказании давления на Азербайджан. Выпускник Военно-дипломатической академии Генштаба РФ Давид Тоноян тесно дружит со своими коллегами из ГРУ. Именно при Тонояне Россия стала усиленно вооружать Армению. Это усиление направлено не столько против Азербайджана, сколько на усиление фигуры самого Тонояна и армии в целом. Сегодня армянская армия – это единственный пророссийский «ресурс», на который может рассчитывать Москва для сохранения своих позиций в Армении.

Комментируя # противоречия между министром обороны Армении и премьер-министром, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал, что как показывают события, Пашинян в этом инциденте, в отличие от министра обороны Тонояна, вряд ли был заинтересован.

«По тем сообщениям, которые шли в армянских СМИ и армянском сегменте социальных сетей становится понятно, что Тоноян – это чуждый элемент в команде Пашиняна. Начальника генштаба Пашинян поменял и следующим должен был быть Тоноян. Видимо, Тоноян хотел быть героем для армянского общества и таким образом сохранить свое место, а если и пришлось бы ему уйти, то он желал уйти героем. Он человек, который связан с Россией. Возможно, последние столкновения были его личной инициативой, во всяком случае, заинтересованной стороной был лично он», — считает депутат.

«Я тоже заметил информацию в армянских СМИ о том, что на заседании совета безопасности Пашинян говорил Тонояну, что из-за одного УАЗика, который не представлял никакую опасность, идти на такое обострение не стоило. Так что в обострении конфликта не последнюю роль сыграл сам министр обороны Армении, который сильно связан с известной нам всем страной. Ни Тоноян, ни его союзники в Москве не ожидали такой реакции турецкой стороны, которая дала понять, что, если кто-то собирается бомбить какие-то проекты, то должны быть готовы к неприятному ответу», — сказал Мусабеков.

Парламентарий также добавил, что у русских есть возможности получать информацию из Турции, и они понимали, что турецкое руководство настроено решительно. «Шли разговоры о том, что вот-вот в Гяндже приземлятся турецкие F-16, а также будут переброшены дроны, которые себя очень хорошо показали в Ливии и Сирии, поэтому русским облажаться в очередной раз, теперь у своих границ, не захотелось», — подчеркнул аналитик.

Депутат отметил, что мы также узнали о том, что в этой ситуации у Турции будет поддержка со стороны США и Великобритании.

«Эти энергопроекты по сути инициированы со стороны BP, которая является англо-американской кампанией. Так что я думаю, что русские попытались что-то сделать, а затем они решили не рисковать. Не исключено и то, что Азербайджан собирался к войне в Карабахе, но, организовав конфликт там, где они могли получить больше дивидендов, армяне в определенной степени подорвали мину, которая должна была взорваться в другое время и в другом месте. Они пошли на опережение», — резюмировал он.