Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 05.20 цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,16%, до $75,02 за баррель. Однако к 11.20 она составила $74,93 за баррель.

«Оптимизм относительно спроса на данный момент очень хорошо закрепился, и сейчас в центре внимания находится сокращение предложения», — сказала основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Кроме того, отмечается, что многие инвесторы ожидают восстановления спроса, так как все больше государств начинают постепенно снимать карантинные ограничения, а в связи с этим увеличивается потребление топлива.