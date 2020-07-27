Стивен Сигал решил приобрести землю на Дальнем Востоке

Голливудский актер Стивен Сигал, который в в настоящее время находится в Бурятии, заинтересовался приобретением земли по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает ТАСС.

«Звезда Голливуда хотел бы заниматься в Бурятии обучением детей боевым искусствам и защищать Байкал», — сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Сигал прибыл в регион 21 июля. Там он планирует посетить Иволгинский дацан, познакомится с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал. По словам актера, его предки из Кяхты (юг Бурятии), поэтому он любит приезжать в Россию.

За время действия программы «Дальневосточный гектар» землю в Бурятии получили 2,1 тысячи человек, а в Забайкальском крае — 3,2 тысячи человек. Чаще всего участки берут под индивидуальное жилищное строительство. В Забайкалье высокая активность подачи заявлений на дальневосточный гектар объясняется тем, что вокруг Читы отсутствует буферная зона, закрытая от предоставления земельных участков. Землю можно взять в получасе езды от центра столицы края.