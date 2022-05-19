Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. В современной России успешно и стремительно идет претворение в жизнь этих оруэлловских принципов. Во всем цивилизованном мире наблюдают за ужасами тоталитарного государства, которое ведет крайне агрессивную пропаганду, оправдывая свои чудовищные преступления. Причем, весь этот процесс протекает под бурные, продолжительные аплодисменты, местами переходящие в овации со стороны подавляющего большинства граждан России.

Они, как оказалось, мечтают жить в том, во что их окунает власть. А власть им предлагает отказаться от всего хорошего, развитого, прогрессивного и комфортного в пользу всего плохого, недоразвитого, регрессивного, дискомфортного. Примеров такого рода накопилось великое множество и процесс этот набирает обороты. Ежедневно россияне слышат то, от чего волосы дыбом могли бы встать на голове даже у лысого.

«Пора отказаться от Болонской системы и вернуться к традиционной русской системе образования», — пишет в тг-канале вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой. Он вообще оказался большим сторонником выхода России из всех тех организаций, в которые она сама просилась. Но предложение вернуться к традиционной русской системе образования — это был «высший пилотаж». По сути, потомок великого писателя анонсирует возвращение традиций недоступности образования для большинства россиян. Да, именно в этом и состояла система образования, что имела место в царской России — доступ к знаниям был невозможен для миллионов детей из бедных семей. Плюс, имеется толстый намек на возврат к системе наказаний в виде порки непоседливых учеников.

С другой стороны, а как иначе! То, что не входит через голову, должно войти через порку. И тогда никто из российских школьников не будет оспаривать написанное в их учебниках истории и географии. А там будет утверждение, что Крым — это Россия, Донбасс — тоже. Что не было никакой войны, объявленной Россией Украине, а была «спецоперация». Реальные потери российской армии, Геноцид против мирного украинского населения в Буче, Гостомеле, Ирпене будет отрицаться или сваливаться на «коварный Запад».

Правдой в РФ уже считается то, что произнесено с экранов телевизора Симоньян, Скабеевой, Канделаки, Киселевым — стремительно обогатившимися на тиражировании лжи пропагандистов. В действительности же она такова, что в тюменском районе медпункт поставят между кладбищем и свалкой. Вот это и есть символ сегодняшней России, только с экранов ТВ россиянам говорят иное.

Там не ведется широкой дискуссии о том, что из-за санкций жизнь россиян стала хуже и грустнее. Там не говорят, что стране предрекают проблемы с мобильной связью к концу лета. А тем временем у операторов начались сложности с поставками оборудования. Как они с этим будут бороться, через нелегальный ввоз купленного втридорога подержанного оборудования или через запуск почтовых голубей — не уточняется.

Зато, есть новость о том, что «Национальная Космическая Компания» из Красноярска, которая собиралась запустить ракету в 2024, луноход в 2023 и миссию на Марс в 2025 году, прекратила свою деятельность. А что так? Все банально, в лучших российских традициях. Оказывается, руководитель компании «Красноярский Илон Маск» — Максим Куликов задержан по делу о хищении 340 млн рублей. Красавец, настоящий российский патриот — чего же его не награждают, а арестовывают?!

Как действуют настоящие российские патриоты, можно увидеть и на примере того, что после ухода Renault из РФ там решили снова выпускать «Москвич». Традиция, что и говорить, не новая. Те же «Жигули», они же автомобили разных моделей ВАЗ — это ухудшенный вариант итальянской FIAT. Правда, итальянцы тогда продавали СССР технологии, а сейчас этого не будет. В итоге, «Москвичи» могут оказаться реально старыми, то есть собранными из того, что осталось в РФ.

«Это та модель, которая не предназначена, скажем, каких-то люксовых классов. Это будет доступный автомобиль», — уже успел деликатно высказаться на сей счет помощник президента РФ Игорь Левитин. Впрочем, доступный — это еще не значит способный ездить долго и качественно. Так что, если в ходе поездки у нового «Москвича» будут отваливаться двери и колеса, глохнуть мотор — ко всему этому россиянам следует относиться с пониманием и с чувством гордости за страну.

В которой недавно появился очередной повод для радости — стремительно подорожали унитазы. Казалось бы с учетом количества унитазов, которые российские мародеры украли и вывезли домой в ходе войны в Украине, должно наметиться снижение цен на унитазы. Но нет! Цены взлетели. И нет никаких надежд на армянских мародеров. Те не собираются отправлять в РФ выкорчеванные в Карабахе унитазы — им самим не хватает.

С другой стороны, я не понимаю, почему на сей счет молчит все тот же Петр Толстой? Где его предложение отказаться от унитазов и вернуться к традиционным российским способам справления естественных надобностей?! Где агитация чистых полей в качестве сортиров и лопухов в качестве туалетной бумаги?! Как-то запаздывает Толстой, недорабатывает, не до конца чувствует важность момента и глубину проблемы!

Впрочем, даже без его комментариев на тему преимуществ справления нужды где придется, а не в домашних условиях и в унитаз, многое стало ясно. Ответ на все логически вытекающие вопросы уже дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что Владимир Путин знает, куда ведет страну. Да что там Путин! Весь мир знает этот адрес. И пусть потом россияне не говорят, что их не предупреждали. Впрочем, они уже многое могут видеть. Вон, в Санкт-Петербурге, в культурной столице России, появится памятник кукишу. Более точного символа современной России сложно найти. Такое даже Оруэллу не пришло в голову.