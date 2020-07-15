Старый автопарк и большое число ДТП делает сферу ОСАГО убыточным

Страховая система страны переживает не лучшие времена. Это касается и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

В данном сегменте ожидаются новшества, в частности, есть предложение повысить стоимость ОСАГО на 10-20%. Также может быть повышена страховая сумма, то есть размер выплат страховой компанией пострадавшему в ДТП.

Комментируя возможность данных нововведений эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы заявил #, что в нашей стране ни одна отечественная страховая компания не в состоянии сейчас заработать на ОСАГО. Этот вид страхования для них является убыточным, и они из-за него в минусе.

Из данной ситуации, по его мнению, есть два выхода. Первый заключается в уменьшении числа ДТП. Сейчас в год совершается 100 тысяч ДТП по ОСАГО, и это очень большая цифра. Если же число ДТП уменьшить не удастся, остается поднять стоимость ОСАГО, хотя это не лучший вариант, особенно в нынешних условиях, подчеркивает он. Из-за пандемии многие лишились доходов, а у кого-то они сократились, потому дополнительная финансовая нагрузка сейчас будет некстати. Однако искать варианты необходимо. Если допустить, что страховые компании отказывались бы от лицензий по данному виду страхования, то это тоже чревато негативными последствиями.

«Но если даже сумма страхового полиса будет повышена на 10 или 20% , это ничего особо не изменит. В этом случае данный вид страхования все равно не будет прибыльным для страховых компаний. Сейчас ни одна страховая компания не хочет им заниматься. У страховщиков в подобных условиях нет интереса развивать маркетинг, улучшать качество сервиса», – отметил он.

В 2011 году, когда был принят закон об ОСАГО, отремонтировать машину после аварии стоило гораздо дешевле, как минимум раза в два, чем сейчас. Но хотя расходы на ремонт возросли, страхователь платит столько же, сколько раньше, а то и меньше с учетом бонусов. Разрыв между страховой премией и страховой выплатой существенно увеличился.

Страховая премия, по словам Мамедханлы, должна быть увеличена до 100 манатов вместо 50, то есть на 50%, чтобы была положительная динамика.

Сейчас страховые компании часто отказываются давать комиссию страховым агентам, которые застраховали водителей по ОСАГО менее чем на определенную сумму. То есть если те хотят заработать, им нужно застраховать автомобили по всем объемам двигателей, что сделать не так уж легко. В итоге, агенты не проявляют заинтересованности в продаже данных страховых полюсов.

Иногда, при желании застраховать авто — например, грузовик, владельцы транспортного средства сталкиваются с тем, что в страховых компаниях им говорят, что у них не работает система. Все дело в том, что они просто не хотят страховать некоторые машины с учетом всех рисков.

«Во многом ОСАГО убыточен для страховых компаний из-за старого автопарка страны. Средний возраст машин в Азербайджане более 15 лет, и это печальный показатель», – сказал Мамедханлы.

Что касается увеличения страховой суммы, то по его словам, ее также нужно увеличить, и тоже не менее чем в два раза. В Азербайджане, в отличие от многих других сран мира, маленькие страховые суммы, до 5 тысяч манатов, отметил он. Например, у автомобиля премиум класса только фары стоят порядка 6 тысяч манатов.

Говоря о системе бонус-малус, эксперт отметил, что и она нуждается в улучшении, так как на сегодняшний день, можно сказать, является нерабочей.

Напомним, что коэффициент бонус-малус повышает или понижает стоимость страхового полиса в зависимости от того, попадал водитель в ДТП или нет. Аккуратным водителям предоставляется скидка в размере 5% на страховой взнос в следующем году. Те же, кто были пойманы на нарушениях дорожной безопасности, должны платить дополнительные страховые взносы.

«Безусловно, – говорит эксперт, – все хотят платить меньше и при возможности пользуются бонусами. А вот если человек совершил ДТП, и к нему должна быть применена система малуса, он часто идет на ухищрения, чтобы не платить больше, например, оформив доверенность на машину на другого человека. При огромном количестве ДТП, которые происходят в стране, всего 5-6% водителей выплачивают страховые взносы на большую сумму из-за своих нарушений».