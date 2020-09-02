Старая песня о главном: кому же принадлежит известный в Азербайджане хит?

В азербайджанском сегменте социальной сети Facebook разгорелись нешуточные споры относительно известной песни «Sevirəm de» в исполнении народного артиста Агададаша Агаева. Многие пользователи утверждают, что эта песня является персидской и в доказательство этого приводят видеозапись, датируемую 1979 годом.

В связи с этим А.Агаев в беседе с Kulis.az заявил, что песня «Sevirəm de» принадлежит ему (https://www.youtube.com/watch?v=rjDovXPM-60).

«В свое время я не зарегистрировал авторские права на эту песню. Это моя вина. Эту песню недавно исполнила 20-летняя армянка. Журналист задал мне вопрос, чья эта песня? Эту песня я исполнял 40 лет назад. Эта песня является моим паспортом. Скажу больше, эта песня должна называться Агададаш и точка!», — подчеркнул он.

При всем уважении к народному артисту все же необходимо отметить, что песня может принадлежать конкретному исполнителю в случае, если слова и музыка принадлежат ему. А в конкретном случае, автором музыки к песне «Sevirəm de» является иранский композитор Бабек Радманеш, который приходится отцом известному певцу Сами Юсифу.

На видео-сервисе Youtube есть видео ( https://www.youtube.com/watch?v=BEL7ttxE5ko ), на котором иранская певица Гита поет песню “Аге ишк хамине” («Если это называется любовь»). Судя по видеокадрам, на которых Гита не носит головного убора для мусульманских женщин, можно предположить, что на видеокамеру это исполнение было записано до установления в Иране после 1979 года клерикального режима.

В свою очередь, Агададаш Агаев исполнил песню «Sevirəm de» в 1981 году. В качестве автора слов песни в исполнении Агаева указывается поэт-переводчик Агасяфа Яхьяев.

Стоит отметить, что эту песню в 80-е годы исполняла узбекская певица Насиба Абдуллаева как на персидском, так и на азербайджанском языках (https://www.youtube.com/watch?v=W5Gp-5jh63c). Позднее эту песню на персидском языке исполнял Сами Юсиф, отец которого, как выше уже было отмечено, является автором музыки (https://www.youtube.com/watch?v=bvDaVuCfGKE). Песня на персидском языке звучит и в исполнении узбекской певицы Лобар Умаровой.

Как видим, Агададаш Агаев всего лишь является исполнителем песни, названной в азербайджанском варианте «Sevirəm de» и не обладает авторскими правами на нее, поскольку не является автором слов и музыки. После него эту песню пела и Зейнаб Ханларова. Благодаря этим исполнителям песня стала популярной и в наши дни ни одна азербайджанская свадьба не обходится без нее.

В те годы, когда Агаев исполнял эту песню, существовал СССР, чьи границы с Ираном были закрыты. Поэтому многие, включая и самого азербайджанского певца, не могли знать, что эта песня является персидской. Но в наши дни, когда граждане Азербайджана и Ирана могут совершать двухсторонние визиты, искать и слушать музыку в интернете, уже невозможно не знать или же пытаться скрыть, что полюбившаяся многим азербайджанцам песня является персидской. Тем более, что жив сам Агасяфа Яхьяев, который может внести ясность в вопрос о принадлежности песни «Sevirəm de». Следовательно, народному артисту Азербайджана все же придется признать, что эта песня не принадлежит ему. Но от этого заслуги Агаева как талантливого и популярного исполнителя никак не умаляются.