Об Эрдогане, как о политическом лидере и президенте, могут судить только турецкие граждане. Мы же можем лишь отметить, что при президенте Эрдогане Турция внесла огромный вклад в процесс развязывания карабахского узла. И этот вклад совершенно не сравним со стараниями всех предыдущих властей братской страны вместе взятых, он явным образом превосходит их, т.к. если бы не политическая, дипломатическая и военно-техническая помощь Турции, нам было бы очень трудно одержать победу во Второй Карабахской Войне.

Но в самой Турции отношение к Эрдогану не совсем однозначное. По мнению большинства политических наблюдателей, это последний срок пребывания нынешнего президента на политическом олимпе. В принципе, в этом нет ничего удивительного – всему когда-нибудь приходит конец, в том числе, политической власти. Турецкий электорат не раз поддержал президента Эрдогана – он длительное время был премьер–министром, потом стал президентом. Поэтому логично говорить о его политическом закате. Этому способствуют и результаты деятельности Эрдогана на посту президента, а до этого — премьер-министра.

Экономическое положение в стране, согласимся, сложное. Но это не единственный аргумент против президента. Его внешняя политика часто становится предметом критики. Основная оппозиционная партия — Республиканская Народная резко критикует его политику в отношении западных государств, особенно, касательно США.

Но неужели в этом виноват только президент Эрдоган? Думается, что нет – Европа и США часто проявляют неискренность в отношении своего политического и военного союзника, т.е. Турции. Разве не США в 2016 году собирались заменить Эрдогана религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом?

Но даже текущая экономическая и внешняя политика не являются единственными аргументами против президента Эрдогана. Как известно, при Эрдогане Турция стала президентской республикой. Признаться, причина такой политической метаморфозы нам до сих пор не ясна. Президентскую систему правления, как правило, предпочитают президенты или политики, претендующие на пост президента. Парламентская республика больше предпочитается демократами – рядовыми и властьимущими.

Мы не можем утверждать, что при парламентском правлении Турция была более демократической страной. Но парламентские республики, утверждают представители сравнительной политологии, являются более демократичными и устойчивыми.

Поэтому на днях из Турции поступило интересное сообщение. Шесть оппозиционных партий высказались в пользу возвращения страны к старой системе правления, т.е. к парламентской. Конечно, пока трудно сказать, чем завершатся подобные устремления оппозиционных партий. Возможно, это один из способов политического давления на Эрдогана. В любом случае, время покажет, какой будет политическая система в Турции. Но безусловно одно — вне зависимости от избранной политической модели Турция останется демократическим государством.

И это важно для всего мусульманского мира, демократия для которых отнюдь не является главной политической ценностью. К сожалению, об этом забывают страны Запада, в первую очередь — США.

Как известно, президент США Джо Байден не пригласил Турцию на виртуальный демократический саммит, который состоится в первой декаде декабря. Не будем повторяться, но неужели Турции не оказалось места среди 110 приглашенных стран?..

И тут важно отметить: Турция и турецкое общество развиваются весьма динамично. Мы сейчас не можем утверждать, что Турция вновь станет парламентской республикой. Но, заметим, что парламентское правление предполагает борьбу сильных партий и частые, честные парламентские выборы. Демократичность любой страны определяется этими факторами, а не тем, приглашает ли Байден ту или иную страну на какой-то саммит…