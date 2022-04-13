Иногда кажется, что различные политические схемы-конфигурации являются вечными. В этом нас убеждает, например, политический спектр США, где уже столетиями главными политическими акторами являются две партии — республиканцы и демократы. То же самое наблюдалось в Англии: политический дублет лейбористов и тори долгое время был определяющим в политической плоскости страны.

Некоторое время и Франция была близка к этому. Но Макрон нарушил эту ситуацию и после долгого времени наконец-то выборы прошли между новыми политическими акторами.

Почему мы вспомнили эту деталь? В конце прошлой недели прошли президентские выборы во Франции, которые продолжают обсуждаться, потому что новый хозяин елисеевского дворца определится 24 апреля. Прогнозы политологов в целом оправдались. Они утверждали, что, начиная с 1965 года выборы, как правило, проходили в два тура. Так и случилось на этот раз. Но не оправдался другой прогноз политологов: они заметили, что последним президентам страны не удавалось избираться два срока. Политическую судьбу Э. Макрона решит второй тур выборов, но он все же остается фаворитом первого тура…

Сейчас трудно ответить, кто же станет президентом страны? Можно сказать только одно: Марин Ле Пен слишком радикальная, чтобы заниматься реальной политикой и стать президентом. По этой причине наиболее вероятным кандидатом в президенты кажется все же Эмманюэль Макрон, хотя в отличии от ультраправых кандидатов, другой лагерь не проявляет необходимую сплоченность и не поддерживает Макрона.

У Макрона, конечно, не очень привлекательное политическое лицо. Мы знаем его из карабахских фокусов. Макрон после Второй Карабахской войны еще долго пытался мутить воду, но к счастью, ничего у него не вышло. Теперь же французский президент обзавелся новым «хобби» — он глубоко заинтересовался разрешением украинской проблемы. Западные коллеги отмечают, что Макрон стремится стать лауреатом Нобелевской премии. Но в украинской проблеме эстафету приняли другие. На днях сопредседатели минской группы заявили, что они не будут сотрудничать с Россией. Это значит, что США и Франция не будут сотрудничать с Россией и в урегулировании украинской проблемы.

Заметим, что Армения и армяне не поддерживали Макрона, но их политическое протеже – Валери Пекресс по результатам выборов не вошла даже в первую тройку. Плюс, Ле Пен по карабахской теме выступает с более радикальными призывами. Все же приходится отмечать, что таких, как Ле Пен, президентом не избирают. По этой причине, и армянам, наверное, придется работать с Макроном.

Надо признать, ситуация остается довольно сложной. Прогнозы насчет Нобелевской премии вряд ли сбудутся, т.к. центром мирных инициатив по украинской проблеме стал Стамбул. Надо сказать, что украинские власти высоко оценивают мирные инициативы Анкары. Это значит, что у Парижа есть сильный соперник. Что касается карабахской проблемы, в последних документах, особенно в тех, которые приняты на брюссельской встрече, нет упоминаний о статусе, о Минской группе и о прочих деталях прошлого процесса. Сейчас в процессе наблюдается динамизм и позитивный настрой. Стороны заявляют, что они готовы приступить к работе над мирным договором. А это в свою очередь значит, что процесс может обходиться и без официального Парижа и его Макрона…