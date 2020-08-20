Стандарты для закрытых помещений общепита не за горами?

Решением Оперативного штаба при правительстве в стране, наконец, заработали кафе и рестораны. Но власти все еще опасаются большого скопления людей в закрытых помещениях и по этой причине объектам общепита дозволяется работать только на открытом воздухе, а обслуживание клиентов будет производиться с 09:00 до 22:00.

На текущий момент в стране постепенно снимают строгие ограничения, введенные в связи с режимом жесткой изоляции, однако пандемия COVID-19 еще не закончилась, и выходя в общественные места по-прежнему нужно соблюдать некоторые правила эпидемиологической безопасности.

Говоря о правилах в отношении объектов общепита, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла сказал #, что нормы эпидемиологической безопасности следует соблюдать, чтобы не допустить второй волны пандемии коронавируса и оградить себя от опасности заражения. По словам собеседника, запрет на скопление людей в закрытых помещениях общепита вполне понятен, поскольку воздух в помещении циркулирует хуже, чем на улице.

В довесок этому, работают кондиционеры, которые и в обычное время являются проблемой в плане распространения вирусов ОРВИ. Наконец, если воздух застаивается, молекулы вируса могут сохраняться на поверхностях дольше – мебель и прочие предметы становятся опасными в плане заражения, пояснил врач. «Несмотря на ослабление карантина, даже теперь каждый поход на улицу или в публичное пространство необходимо тщательно взвешивать и обдумывать. Главное, решить для себя, а так важно пойти в ресторан и нельзя ли обойтись без этого. Ведь здесь речь идет не только о собственной безопасности человека, но и о здоровье близких и окружающих, которые также подвергаются порой неоправданному риску», — говорит доктор.

В целом же правила работы в карантин, безусловно, поддержат борьбу с коронавирусом без необходимости полного запрета на деятельность объектов общепита и ущерба для экономики. Скопление людей, безусловно, увеличивает риски. А потому одновременное число посетителей в учреждениях общественного питания будет в два раза меньше действующих норм и правил. И это легко понять, поскольку, если придумать сценарий, где все соблюдают дистанцию не меньше метра, а группа насчитывает 50 участников, это повышает риск заражения инфекцией по сравнению с компанией в 30 человек, поясняет логику доктор. Вероятность, что среди 50-ти человек есть один носитель вируса элементарно выше, чем такая же вероятность среди 30-ти человек.

Есть и другие требования. Расстановка стульев между сидящими должна быть не меньше метра за одним столом, а расстояние между соседними столами — не менее двух метров. При этом посетителям не рекомендуется пользоваться наличными – ведь куда проще обойтись безналичным платежом. Кроме этого, в местах общественного питания необходимо регулярно проводить дезинфекцию, а на каждом столике должна присутствовать специальная емкость с дезинфицирующим средством.

Чистота – залог здоровья, уверены авторы карантинных норм. Этим объясняются требования к чистоте санузлов, личной гигиене и средствам индивидуальной защиты персонала. Понятно, что в сложившейся ситуации полностью исключается наличие сотрудников с любыми признаками респираторной инфекции.

По мнению депутата Милли Меджлиса, руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, разрешение на работу общепита, безусловно, радует, но гибкость подхода в этом плане не помешает. Целесообразно полностью восстановить деятельность в сфере общественного питания и обслуживания в рамках новых стандартов, считает он, объясняя свою позицию огромной емкостью рынка общественного питания в общей структуре занятости населения.

С этой точки зрения, говорит экономист, представляет интерес статистика занятых в различных сферах нашей экономики, где на объекты общепита приходится немало работающих граждан. Так, согласно официальным данным, на текущий момент 1 млн 769 тыс. человек из 4 млн 879 тыс. экономически активного населения нашей страны работают в аграрном секторе. В сфере размещения туристов и питания занято 78,2 тыс. человек, 81,5 тыс. наших граждан работают в сфере отдыха и развлечений. В целом же на сегменты рынка, так или иначе связанные с общественным питанием и обслуживанием, приходится порядка 160 тыс. официально занятых граждан. Приведенную здесь статистику следует знать и помнить, принимая решения, так или иначе связанные с занятостью населения, считает Байрамов.

Касаясь недавних послаблений в отношении объектов общепит «на воздухе», парламентарий считает, что нужны также правила для кафе и ресторанов, оказывающих услуги в помещении.

«Скажем, есть кафе и рестораны, которые обслуживают клиентов в отдельных комнатах, а не в общем зале. Было бы неплохо восстановить их деятельность, применив правила защиты от вируса. При этом следует учитывать, что ежегодно около 2 млрд манатов приходится на сферу кафе, ресторанов и объектов сферы обслуживания. Это довольно серьезная цифра. Опыт стран Центральной и Восточной Европы показывает, что в борьбе с пандемией также важно определять стандарты функционирования бизнеса и контролировать их, как это делается в плане соблюдения правил карантина. Только в этом случае можно понизить и локализовать степень инфицирования, постепенно восстанавливая экономическую активность во всех сферах», — считает Байрамов.