Заместитель главного редактора L’Eequipe Жан-Филип Леклер рассказал, почему Карим Бензема не принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финальный матч чемпионата мира, где национальная команда в данный момент встречается с Аргентиной.

«По всей видимости, Бензема хотел остаться в Катаре для лечения, чтобы потом снова сыграть в соревнованиях. Но Дешам хотел определенности, ему не нужна была еще одна неопределенность: будет ли Бензема играть или нет? Уход Бензема стал облегчением для некоторых игроков, потому что у него очень сложный характер. Бензема знал это и сейчас немного зол на весь мир», — сказал он.

Обладатель «Золотого мяча» прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста. В случае победы сборной Франции нападающий получит медаль.