Стало известно, когда во Франции начнут пускать болельщиков на стадионы

Правительство Франции разрешило с 11 июля проводить в стране соревнования по командным видам спорта.

Как передает L’Equipe, решение было принято в рамках нового этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что на стадионы будут допускать зрителей в количестве не более 5 тыс. человек. Это позволит провести в присутствии болельщиков финал Кубка Франции, а также финал Кубка французской лиги. При этом к началу нового сезона Лиги 1 количество зрителей на трибунах могут увеличить.

Прошлый сезон чемпионата Франции был прерван в марте из-за пандемии коронавируа. Позднее руководство лиги решило досрочно завершить розыгрыш и распределить места в турнирной таблице по положению на момент приостановки. Чемпионом страны был признан ПСЖ, завоевавший седьмой титул подряд.

В финале Кубка Франции сыграют ПСЖ и «Лион». В матче за Кубок лиги парижский клуб встретится с «Сент-Этьеном». Даты проведения матчей в данный момент не определены.

По данным на 20 июня во Франции зафиксированы более 193 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек с диагнозом COVID-19 скончались.