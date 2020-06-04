Стало известно какие органы будут изыматься у живого донора в Азербайджане

Обнародован список органов, которые в Азербайджане будут изыматься у живых доноров в целях трансплантации.

Как передает Report, об этом говорится в законопроекте «О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей».

В законопроекте говорится, что у живого донора в целях трансплантации может изыматься только одна из почек, часть легкого, часть печени, часть поджелудочной железы, часть тонкой кишки, часть кожи, костный мозг, стволовые клетки.

Документ был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса и рекомендован на пленарное заседание.