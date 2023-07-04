Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на поручение президента заявил, что из-за ситуации с заключенным в Грузии Михаилом Саакашвили с послом Грузии будет проведен жесткий разговор, он поедет в Тбилиси.

В частности, Кулеба подчеркнул, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Саакашвили. «Утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет поведен жесткий разговор, он поедет в Грузию», — говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства.

Кулеба подчеркнул, что Грузия должна прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть Украине, потому что он является украинским гражданином.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии, выразить ему протест и призвать его в течение 48 часов поехать в Тбилиси для консультаций из-за ситуации с Саакашвили.

Такие действия Зеленского стали реакцией на критический состояние экс-президента Грузии, ужасные фото которого всколыхнули сегодня общественность. (unian.net)