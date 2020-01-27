Стали известны страны, которые больше всех посещают граждане Азербайджана

В 2019 году число граждан Азербайджана, совершивших поездки в зарубежные страны, выросло на 13,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 5 567 тысяч.

Как сообщает в понедельник Trend, из них 36,7 процента посетили Иран, 28,9 процента — Грузию, 17,6 процента — Россию, 11,4 — Турцию, 5,4 процента — другие страны. Около 64 процента путешественников были мужчины, 35,9 процента — женщины.

За отчетный период число граждан Азербайджана, посетивших Иран выросло на 23,7 процента, Грузию — на 12,3 процента, Россию — на 5,7 процента, Турцию — на 4,6 процента.

Граждане Азербайджана в путешествиях чаще всего пользовались железнодорожным и автомобильным транспортом — 82,6 процента, воздушным транспортом — 16,7 процента, а морским — 0,7 процента.