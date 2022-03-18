Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Футбольный клуб «Челси» из Англии встретится с испанским «Реалом». Другая английская команда «Манчестер Сити» сразится с испанским «Атлетико», испанский «Вильярреал» померится силами с германской «Баварией», а португальская «Бенфика» с английским «Ливерпулем».

1/2 финала

«Манчестер Сити» / «Атлетико» – «Челси» / «Реал Мадрид»

«Бенфика» / «Ливерпуль» – «Вильярреал» / «Бавария»

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.