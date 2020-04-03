Стали известны правила пользования личным автомобилем в условиях карантинного режима

Уточнено, в каких случаях граждане, получившие разрешение на выход из дома, могут воспользоваться личным автомобилем.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба ASAN) Джейхун Салманов.

По его словам, госорганы, компании наряду с внесением в Систему получения разрешения в период особого карантинного режима и мониторинга имен своих сотрудников, могут также внести и наименования транспортных средств:

«Безусловно, нужна регистрация транспортных средств. Однако главное, чтобы находящийся в транспортном средстве человек также имел разрешение. Получивший разрешение гражданин может воспользоваться своим транспортным средством. Однако недопустима перевозка в зарегистрированном транспорте лица, не имеющего разрешения. Основная цель этого — не ограничение передвижения транспортных средств, а снижение к минимуму контактов между людьми».

| 2020-04-03T15:53:39+00:00 3 апреля 2020, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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