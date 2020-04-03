Стали известны правила пользования личным автомобилем в условиях карантинного режима

Уточнено, в каких случаях граждане, получившие разрешение на выход из дома, могут воспользоваться личным автомобилем.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба ASAN) Джейхун Салманов.

По его словам, госорганы, компании наряду с внесением в Систему получения разрешения в период особого карантинного режима и мониторинга имен своих сотрудников, могут также внести и наименования транспортных средств:

«Безусловно, нужна регистрация транспортных средств. Однако главное, чтобы находящийся в транспортном средстве человек также имел разрешение. Получивший разрешение гражданин может воспользоваться своим транспортным средством. Однако недопустима перевозка в зарегистрированном транспорте лица, не имеющего разрешения. Основная цель этого — не ограничение передвижения транспортных средств, а снижение к минимуму контактов между людьми».