Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В первом полуфинале сразятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые в четвертьфинале выбили немецких оппонентов («Баварию» и дортмундскую «Боруссию» соответственно). В другой паре сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». На этапе 1/4 финала подопечные Зинедина Зидана оказались сильнее «Ливерпуля», а команда Томаса Тухеля уверенно справилась с «Порту».

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в этом году в Стамбуле на стадионе «Ататюрк». Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить решающую игру состязания из Турции, несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию.

Действующим обладателем трофея является «Бавария». (Газета.Ру)